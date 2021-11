Impfzertifikate im Fokus: Ermittlungen gegen Landecker Apotheke

Innsbruck – Mittwochabend kam die Sache ins Rollen. Die Tirol Kliniken informierten die Öffentlichkeit darüber, dass „wegen einer möglichen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit“ eine Mitteilung an die Gesundheits- und Ermittlungsbehörden erging. Der Grund dafür: Ein Covid-Patient, der derzeit auf der Intensivstation des Landeskrankenhauses Hall behandelt wird, hatte angegeben, dass es „im Tiroler Oberland bei Durchführung, Dokumentation oder Zertifizierung von Covid-Impfungen zu Unregelmäßigkeiten gekommen“ sei. Außerdem bestehe der Verdacht, dass dies nicht nur in diesem einen, sondern in gleich mehreren Fällen vorgekommen sei.