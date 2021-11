Drohender Lockdown: Spitzensport mutiert erneut zum TV-Ereignis

Lisa Hauser holte sich zuletzt den Feinschliff für den Biathlon-Heimweltcup in Hochfilzen. Fans scheinen dort unwahrscheinlich.

Innsbruck – Privileg und Bürde gleichermaßen – Spitzensport-Veranstaltungen können trotz des wahrscheinlichen Lockdowns in Österreich zwar durchgeführt werden, allerdings ohne Fans. Weil Profis ihrer Arbeit nachgehen, greift zwar die 3-G-Regel, Zuschauer können diese aber nicht für sich in Anspruch nehmen. Ein kleiner Überblick über die anstehenden Events in Tirol: