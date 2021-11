50-Jährige stirbt nach Messerattacke in Innsbruck: Ehemann geständig

In dieser Wohnanlage kam es zu dem Gewaltverbrechen. © ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL

Innsbruck – In einer Innsbrucker Wohnung soll Freitagfrüh ein 59-jähriger Mann seine 50-jährige Frau mit einem Küchenmesser attackiert und getötet haben. Der Mann wurde am Tatort festgenommen, er zeigte sich geständig. Der Serbe habe in einer Einvernahme angegeben, sich im Zuge eines Streits provoziert gefühlt und daraufhin zum Messer gegriffen zu haben, sagte die Leiterin der Tiroler Landeskriminalamts, Katja Tersch.

Konkretere Angaben habe der Beschuldigte nicht gemacht. Die aus Albanien stammende Frau wurde inzwischen obduziert. Sie wies laut Tersch Stichverletzungen im Rücken sowie Abwehrverletzungen an den Armen auf. Der 59-Jährige wurde in die Innsbrucker Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

📽 Video | Verdacht auf Femizid in Innsbruck: Frau starb bei Messerattacke

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Nach der Tat war der Mann nach Angaben der Ermittler zu einem Nachbarn gegangen, der im selben Mehrparteienhaus wohnte, und habe diesem bereits die Tötung der Frau gestanden. Der Nachbar wählte daraufhin gegen 9.30 Uhr den Notruf. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten noch, die Frau zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg.

3 x Futterkutter-Kochbuch zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Tat führte auch zu politischen Reaktionen

"Jeder Frauenmord ist einer zu viel", erklärten Tirols Frauenlandesrätin Gabriele Fischer und Nationalratsabgeordnete und Familiensprecherin Barbara Neßler (beide Grüne). Dass Österreich in der Statistik zu den Frauenmorden in der EU an der traurigen Spitze liege, zeige, "dass wir ein Riesenproblem mit männlicher Gewalt haben und dass wir auf allen Ebenen dagegenwirken müssen".