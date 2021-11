Mordalarm in Innsbruck: 50-Jährige nach Messerattacke gestorben

Innsbruck – In Innsbruck kam es am Freitagvormittag zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei von einem Mann alarmiert, dass es in der Nachbarwohnung offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen sei. Sein 59-jähriger Nachbar habe ihm erzählt, dass er seine 50-jährige Frau im Zuge eines Streits lebensgefährlich verletzt habe.