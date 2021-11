Mopedlenker (15) bei Flucht vor Polizei von Streifenwagen getötet

Göriach – Ein 15 Jahre alter Bursch aus dem Lungau ist am Donnerstagabend bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben gekommen. Der Teenager war mit seinem Moped vor einer Anhaltung geflüchtet. Auf einem Feldweg in der Gemeinde Göriach kam er dann zu Sturz. Der Lenker der Streifenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Moped und dem Jugendlichen, der dabei getötet wurde, informierte die Polizei am Freitag im Pressebericht.