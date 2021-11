Russe Tretiakow gewann in Igls, Tiroler Maier bei Heimrennen Elfter

Alexander Tretiakow hat am Freitag den Weltcup-Auftakt im Skeleton auf der Bahn in Innsbruck-Igls gewonnen. Der Russe setzte sich vor dem lettische Gesamtweltcupsieger Martins Dukurs (+0,07 Sek.) und dem Deutschen Christopher Grotheer (+0,16) durch. Samuel Maier landete an elfter Stelle (+0,67), Florian Auer hatte als 26. die Teilnahme der Top 20 am zweiten Durchgang verpasst.