Mercedes-Protest gegen Verstappen wird von FIA nicht weiter verfolgt

Doha – Der Protest des Formel-1-Teams Mercedes gegen eine Entscheidung der Rennkommissare beim Grand Prix in Brasilien zugunsten von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen wird nicht weiter verfolgt. Das ist das Ergebnis einer Anhörung mit Vertretern beider Teams und des Motorsport-Weltverbands FIA vom Donnerstag in Katar. In einer Videokonferenz wurde erörtert, ob womöglich ein Nachprüfungsrecht besteht. Das ist nach Ansicht der Stewards der FIA nicht der Fall, wie am Freitag mitgeteilt wurde.