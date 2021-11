Van der Bellen warnt vor Spaltung und appelliert an Gemeinschaftsgefühl

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitagabend angesichts der durch die Corona-Krise größer werdenden Gräben in der Gesellschaft an das Gemeinschaftsgefühl appelliert und dazu aufgerufen, eine Spaltung nicht zuzulassen. Die Entscheidung der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten für einen Lockdown bezeichnete der Bundespräsident in einer Fernsehansprache als "jetzt richtig – auch wenn sie sehr spät kam."

"Zu drastisch ist die Entwicklung in den Spitälern, zu gefährlich die Situation, in die wir als Gemeinschaft gekommen sind. Es konnte so ganz einfach nicht weitergehen", sagte der Bundespräsident. "Es geht darum, Menschenleben zu schützen und zu retten. Ich bitte Sie, tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass wir diese vierte Welle so gut und so rasch wie möglich bewältigen", appellierte der Bundespräsident an die Bürger.