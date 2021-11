Symphonieorchester: Kraftvoll und selbstbewusst in die Zwangspause

Ziyu He sprang als Violinsolist kurzfristig ein und wusste vollends zu überzeugen.

Innsbruck – Donnerstagabend im Congress. Es riecht nach Lockdown. Unzählige Masken im trotz alledem gut besuchten Saal Tirol. Das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck (TSOI) präsentiert sich mit breiter Brust und, hier kommt es semantisch auf Nuancen an, nicht umbesetzt, sondern umgesetzt. Chefdirigent Kerem Hasan hat die Sitzordnung des TSOI für das 2. Symphoniekonzert der noch jungen Saison markant verändert, zum ersten Mal überhaupt.

Erste und Zweite Geigen, für gewöhnlich auf der Bühne unmittelbare Sitznachbarn, können einander an diesem Abend von den Flanken des Orchesters aus einiger Entfernung zuwinken (so sie das denn wollten). Die Celli rücken in die Mitte. Kontrabässe wechseln ebenfalls die Seite und beziehen Stellung hinter den Ersten Geigen.