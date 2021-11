Alkoholverbot auf Italiens Pisten: Promillegrenze als Schnapsidee

Für Skifahrer und Snowboarder gilt südlich des Brenners ab kommendem Jahr: Wer auf die Piste will, darf keinen Alkohol trinken.

Innsbruck – Italien sagt „ciao“ zum Einkehrschwung. Ab 1. Jänner kommenden Jahres soll dort auf allen Skipisten eine Null-Promille-Grenze gelten. Wer in einer Hütte trotzdem Bier, Schnaps und Co. konsumiert, muss mit dem Lift ins Tal fahren. In Tirol gibt es kein Interesse, diese Bestimmungen zu übernehmen. Unter anderem mit der Begründung, dass betrunkene Wintersportler ein vernachlässigbares Problem seien.