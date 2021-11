Steibl ficht an: Das „Gesicht von Ischgl“ bekämpft die Kündigung

Innsbruck, Ischgl – Ausgerechnet am Tag der Verkündung eines weiteren Lockdowns mussten sich die Spitzen des Ischgler Tourismusverbandes (TVB) gestern am Landesgericht einfinden. Grund war die Kündigungsanfechtung des einstigen Ischgler TVB-Geschäftsführers Andreas Steibl. Seit 2003 war Steibl mit seiner blonden Mähne zu so etwas wie dem internationalen Gesicht von Ischgl geworden – und steht auch für dessen Art von Party-Skitourismus.