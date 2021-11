Sorge um Weizen-Engpass: Basta mit der Pasta?

Innsbruck, Mailand – Barilla hat die Preise bereits erhöht. 30 Cent mehr kostet eine Packung des Nudelherstellers aktuell im Supermarkt. In Italien könnte sie aber nicht nur teurer, sondern sogar knapp werden, schlagen Nudelmacher Alarm. Der Grund dafür liegt (auch) in Kanada. Dort werden nämlich zwei Drittel des weltweiten Hartweizenstands hergestellt. Durch die extreme Hitze und Dürre in diesem Jahr fiel die Ernte aber um 50 Prozent geringer aus als im Vorjahr. Das treibt den Preis: An der Börse war Hartweizen zuletzt so teuer wie seit 13 Jahren nicht.