Lockdown-Entscheidung: Wegen Schule keinen Dissens riskiert

Auf die Frage, warum dann der Meinungsschwenk erfolgt sei, erklärt Platter: „Die Ärzte haben eindringlich auf die dramatische Situation in den Spitälern hingewiesen, neben den Intensiv- vor allem auf jene in den Normalstationen.“ Einen wichtigen Ausschlag habe dabei Klinikchef Günter Weiß gegeben, wie Platter offen erklärt. Weiß ist einer der wichtigsten Berater des Landeshauptmanns seit Ausbruch der Pandemie.

Lange, sagt Platter, habe man außerdem am Nein für eine Impfpflicht festgehalten und die Überzeugungsarbeit in den Vordergrund gestellt. „Aber es geht nicht anders. Schließlich müssen wird die Durchimpfungsrate erhöhen, sonst werden wir nie aus dem Teufelskreis der Corona-Wellen herauskommen.“ SPÖ und Grüne waren ursprünglich gegen die Impfpflicht, doch sie baute schlussendlich die Brücke für einen bundesweiten Lockdown.

Was die Schule betrifft, haben die Landeshauptleute eher auf Heimunterricht gedrängt. Platter: „Eine Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, aber Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nahm in dieser Frage eine klare Position ein.“ Aufgrund der Diskussionen in den vergangenen Tagen innerhalb der Bundesregierung wollte man laut Platter unbedingt „einen Dissens“ in der Öffentlichkeit vermeiden. „Die Performance der Bundesregierung war zuletzt schließlich katastrophal. Wir wollen jetzt dieses negative Bild zurechtrücken.“