BMW 2er Coupé: Reduziert und viel gewonnen

Gemeinsam haben alle Varianten das neue Frontlayout mit Einzel-Rundscheinwerfern hinter Glas – eine Reminiszenz an den Ahnen BMW 2002 von 1966, als dessen Erbe sich das 2er Coupé versteht – und die geschwungene Leuchten-Grafik im 3D-Look hinten. Gegenüber dem Vorgänger hat die Außenlänge um gut zehn Zentimeter zugelegt, der Radstand um fünf, die Breite um mehr als sechs. Sehr gelungen ist die Heckansicht, in der sich der niedrige Dachaufbau wie aus einem Guss über die muskulösen Schulterpartien abschwingt.

Schon in der Grundauslegung gibt sich das Bayern-Coupé so knackig wie andere erst im Sportmodus. Dennoch belassen es die in den Blenden versteckten Auspuffrohre stets eher bei Säusel-Sound – mehr als ein dezent-verhaltenes Grummeln gestatten die aktuellen Lautstärke-Limits auch nicht mehr. Drinnen gibt es ersatzweise Kunst-Motorklang, immerhin wieder ein wenig besser als bisher. Ausgewogene Fahrzeugbalance, spürbar hecklastiger Allradantrieb und natürlich der vollmundige 3-Liter-Motor mit 374 PS machen den M240i zu einer der heißesten Empfehlungen für alle, die ein Auto noch nicht als Internetanschluss mit vier Rädern verstehen, sondern echtes Fahren schätzen. Der aufgeladene Reihen-Sechszylinder packt über das gesamte Drehzahlband willig Leistung aus, der Antriebsstrang verteilt die Kraft dynamisch zwischen den beiden Achsen, die sehr direkte und präzise Lenkung passt vorbildlich zur strammen Gesamtabstimmung. Noch mehr Spaß macht das Ganze bei Echtzeit-Bedienung der Automatik über die Schaltwippen. Nicht zuletzt wird die hohe Leistung – der neue M240i bietet bereits mehr Pferde auf als der erste M2 der vorigen Baureihe – über das Sportdifferential an der Hinterachse perfekt orchestriert: souveräner Grip, ausreizbar bis hin zum gepflegten Driftwinkel, sobald das ESP karenziert ist.