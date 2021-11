VW-Polo: Ein nicht ganz so kleiner Alleskönner

Die auffälligste Änderung am Gewand des kleinen Wolfsburgers betrifft die Frontpartie. Er darf jetzt auch die markante LED-Querspange tragen, wodurch der Polo deutlich breiter wirkt und dem großen Bruder – dem VW-Golf – noch ähnlicher sieht. Die Scheinwerfer arbeiten nunmehr mit LED-Technik und geben dem Polo eine typische Lichtsignatur. Überarbeitet wurde auch das Heck des Polo, wo nun auch zweiteilige LED-Leuchten zu finden sind. Doch nicht nur außen hat sich einiges getan. Das digitale Cockpit hat der Polo jetzt serienmäßig mit an Bord. In der Mitte kommuniziert das Multimedia-System über ein 8-Zoll-Display sowie eine Bluetooth-Schnittstelle mit dem Fahrer. Die Software kommt von der neuesten Infotainment-Generation des VW-Konzerns (MIB3), ist also schnell und spielt alle Stücke.