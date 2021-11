US-Sieg in Igls, Beierl im Monobob nur auf dem 14. Rang

Für Katrin Beierl ist es am Samstag beim Weltcup-Auftakt im Monobob in Igls nicht nach Wunsch gelaufen. Die Niederösterreicherin landete unter 28 Starterinnen nur auf dem 14. Rang, 1,06 Sekunden hinter der US-Siegerin Elana Meyers Taylor. Letztere gewann 0,13 Sek. vor ihrer Landsfrau Kaille Humphries, Dritte wurde die Deutsche Laura Nolte eine Hundertstel dahinter. Die Disziplin Monobob feiert bei den Winterspielen im Februar in Peking Olympia-Premiere.