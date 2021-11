Steu/Koller bei Olympiageneralprobe in Yanqing auf Platz zwei

Thomas Steu und Lorenz Koller durften sich über einen gelungenen Start in die neue Saison freuen.

Bei der Olympia-Generalprobe der Kunstbahnrodler in Yanqing (CHN) haben Österreichs Doppelsitzer zum Auftakt des Weltcups die Ränge zwei durch die Gesamtweltcupsieger Thomas Steu/Lorenz Koller und vier durch Yannick Müller/Armin Frauscher erreicht. Der Sieg ging mit 0,209 Sekunden Vorsprung auf das rot-weiß-rote Top-Duo an die deutschen Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken. Am Samstag stand noch der Einsitzer der Männer auf dem Programm. (APA)