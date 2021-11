Mit Transporter gegen Bäume geprallt: 70-Jähriger in St. Ulrich schwer verletzt

St. Ulrich am Pillersee – Bei einem Verkehrsunfall in St. Ulrich ist am Samstagvormittag ein 70-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Kleintransporter von einer Gemeindestraße abgekommen und frontal gegen eine Baumgruppe geprallt. Der Schwerverletzte war derart in dem Wagen verkeilt, dass die Feuerwehr ihn über die Ladefläche bergen musste.