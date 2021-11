Medwedew gegen Zverev um ATP-Finals-Titel

Turin – Daniil Medwedew und Alexander Zverev stehen sich im letzten Spiel des Tennis-Jahres gegenüber. Dem Russen Medwedew fehlt nach einem 6:4,6:2 gegen den Norweger Casper Ruud noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den ATP Finals. Olympiasieger Zverev bot dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic erfolgreich die Stirn. Der Deutsche eliminierte den Serben in Turin in beständigen drei Sätzen 7:6(4),4:6,6:3. Das Finale steigt am Sonntag ab 17 Uhr (Sky).