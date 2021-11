Medwedew zog bei den ATP Finals ins Endspiel ein

Nur noch ein Sieg fehlt Daniil Medwedew zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den ATP Finals. Der als Nummer zwei gesetzte Russe und US-Open-Sieger besiegte am Samstag im Halbfinale in Turin den Norweger Casper Ruud mit 6:4,6:2 und steht damit bisher ungeschlagen im Endspiel. Medwedew trifft nun am Sonntag entweder auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic oder Olympiasieger Alexander Zverev.