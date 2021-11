Baumstamm überrollte Bein von Arbeiter in Alpbach: schwer verletzt

Alpbach – Ein 31-jähriger Mann ist am Samstag bei Forstarbeiten in Alpbach schwer am Bein verletzt worden. Als er in seinem Waldteil am Galtenberg einen Baum mit der Seilwinde anhob, kam im 15 Grad steilen Gelände ein zweiter Stamm ins Rollen. Dieser traf den 31-Jährigen am linken Unterschenkel, informierte die Polizei. Der Schwerverletzte verständigte telefonisch seine Frau, die die Rettungskette in Gang setzte.