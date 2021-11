Taliban kündigen erste Gehaltszahlungen an Regierungsangestellte an

© Saifurahman Safi via www.imago-images.de

Kabul – Rund drei Monate nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban nach eigenen Angaben mit der Zahlung von ausstehenden Gehältern der Staatsbediensteten begonnen. Ab sofort würden drei Monatsgehälter, rückwirkend ab dem 23. August, ausbezahlt, sagte der Sprecher des Finanzministeriums, Ahmad Wali Hakmal, am Samstag vor der Presse in Kabul. Einige Betroffene würden zudem noch für den Monat vor der Machtübernahme bezahlt.