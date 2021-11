Auf ersatzgeschwächte Haie wartet eine ganz schwere Prüfung

Innsbruck – Nach vier positiven Corona-Tests bei den Innsbrucker Haien in dieser Kalenderwoche und der darauffolgenden Absage des Fehervar-Heimspiels am Freitag kam am Samstag kein weiterer Fall dazu. Möglicherweise kann sich Ben Betker am Sonntag noch freitesten und die hochkarätige Ausfallliste (drei weitere Legionäre sind betroffen) zumindest ein bisschen verkürzen. Die Vorgabe der ICE Hockey League – zehn Feldspieler plus ein Goalie müssen vorhanden sein – werden erfüllt, die größte Ansteckungsgefahr scheint gebannt. Gesellt sich bei weiteren Testreihen aber ein weiterer Corona-Fall dazu, wird die Situation wieder neu beleuchtet. HCI-Goalie Tom McCollum fehlt wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes.