Streit zwischen Vater und Tochter: 57-Jähriger mit Küchenmesser getötet

Neustift i. St. – Ein tödlicher Streit dürfte sich heute gegen 17 Uhr im Stubaital ereignet haben: Gegen 17 Uhr meldete sich eine Frau bei der Rettungsleitstelle und gab an, dass "etwas Schlimmes passiert“ sei.

Sofort rückte die Polizei nach Neustift aus und traf die 28-jährige Österreicherin am Einsatzort an. In dem Haus war auch die Leiche ihres 57-jährigen Vaters. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zwischen den beiden im Vorfeld zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.

Das Opfer wies mehrere Stichverletzungen auf. Die vermutliche Tatwaffe – ein Küchenmesser – konnte am Tatort sichergestellt werden. Die Beschuldigte hat leichte Schnittverletzungen an den Händen und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Sie konnte bislang noch nicht einvernommen werden. Die Ermittlungen wurden vom LKA übernommen, die Spurensicherung ist im Gange.