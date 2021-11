Österreichische Kletterin in slowenischen Alpen ums Leben gekommen

Kranj (Krainburg) – In den slowenischen Alpen ist am heutigen Samstagnachmittag eine österreichische Kletterin ums Leben gekommen. Die Frau sei bei der Überquerung eines ausgesetzten schneebedeckten Gebietes auf der Jezerska Kocna (Seeländer Kotschna) in den Steiner Alpen ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei in Kranj (Krainburg) nach Angaben der Nachrichtenagentur STA mit. Ihre Leiche sei von einem Hubschrauber der slowenischen Armee geborgen worden.