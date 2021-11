TI feierte 3:1-Sieg, VC Tirol vor Schlager

So ließ am Samstagnachmittag in der USI-Halle die TI einmal mehr nichts anbrennen: Sie drehte nach einem 22:25-Satzverlust zu Beginn die Partie um und zeigte Eisenerz/Trofaiach mit einem 25:15 in Satz vier klar, wer am Fürstenweg das Sagen hat. Topscorerinnen waren Aleksandra Omelaniuk und Maja Lasic.