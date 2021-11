Hörtnagl: Wachstumschancen bei Filialen und Handelsketten

Hans Plattner : Wie bei den meisten Unternehmen ist das geschäftliche Umfeld von der Corona-Pandemie geprägt. Wir leben in einer Phase der Planungsunsicherheit. Mit dem Geschäft mit den Handelsketten (Anm. MPreis, Spar, Billa) und in unseren Filialen sind wir zufrieden. Im Bereich der Gastronomie und Hotellerie wissen wir noch nicht, wie es wirklich weitergeht. Ich rechne jedoch schon mit einer Wintersaison, hoffentlich ist das nicht nur reiner Zweckoptimismus. Diese Unsicherheit macht die Planung beim Personal und Rohstoffbedarf schwierig. Doch daran ist man inzwischen schon gewöhnt und die langjährige Berufserfahrung hilft, solche Krisen zu meistern. Man ist einfach gelassener.

Plattner: Möglichkeiten sehen wir in allen Bereichen. Wir sind auf der Suche nach Standorten für neue Filialen und alternative Verkaufsformen wie zum Beispiel Abholmärkte. Wir arbeiten auch daran, mehr Produkte bei Handelsketten unterzubringen. Das ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Denn wir sind eine starke Marke in Tirol und glauben, dadurch bei Handelsketten im eigenen Land weiter punkten zu können. Auch im Segment Gastronomie gibt es viele weiße Flecken auf der Karte in Tirol.

Die Zentrale von Hörtnagl befindet sich in Hall. In der Produktion werden pro Jahr 2700 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren erzeugt. Von den 17 Filialen sind 11 an Franchisenehmer vergeben. Der Jahresumsatz beträgt 26 Millionen Euro. 190 Mitarbeiter (exklusive Franchise) werden beschäftigt.

Plattner: Das Wachstum soll qualitätsvoll sein, ansonsten bekommen wir Probleme mit den Rohstoffen. Sie werden knapp oder sind nicht mehr verfügbar. Denn wir kaufen diese ja nicht am Weltmarkt, sondern bei uns in der Region und Österreich.

Plattner: Wir kooperieren gut mit der heimischen Landwirtschaft. Denn es muss jeder in der Wertschöpfungskette etwas davon haben. Der Landwirt muss von dem leben können, was er verkauft – wir als Veredler auch. Und der Kunde bezahlt gutes Geld für die Ware, daher dürfen seine Erwartungen an die Qualität nicht enttäuscht werden. Durch die Einhaltung dieser Regeln ist es uns gelungen, eine partnerschaftliche Basis in der Landwirtschaft zu erhalten und zu pflegen. Es darf niemand in der Wertschöpfungskette enttäuscht werden.