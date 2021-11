71 Künstler vereint gegen Hass und für ein Miteinander

„No Hate“: An dem Projekt gegen den Hass in unserer Gesellschaft, das auf Initiative von Alexandra Rangger und Bernhard Witsch entstand, haben sich 71 Künstler beteiligt. Der auf den Kopf gestellte Schriftzug ist sieben Meter lang. Jeder Buchstabe wiegt rund hundert Kilo und muss mit Hilfe eines Kranwagens aufgestellt werden.

Innsbruck – Viele schwer wiegende Argumente gegen den offen zur Schau gestellten Hass in unserer Gesellschaft: Das Projekt „No hate“ – eine Initiative der beiden Tiroler Künstler Alexandra Rangger und Bernhard Witsch – will Worte und Zeichen setzen, die aufbauen. „Denn Hass bringt keine Verständigung, Hass zerstört“, sagen die Organisatoren, die 71 heimische und internationale Künstler eingeladen haben, mit ihnen ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Das Ergebnis ist ein sieben Meter langes und ein Meter hohes Kunstprojekt aus Metall mit insgesamt 69 verschiedenen, persönlichen Botschaften, die doch alle das eine meinen: „No hate“ – kein Hass.

„Mit dem Projekt haben wir bewiesen, dass viele Menschen mit verschiedenen Meinungen und unterschiedlichen Herangehensweisen etwas zusammenbringen können“, sagt Alexandra Rangger über das so entstandene „Gesamtkunstwerk“. Sie ortet ein fehlendes Bewusstsein für ein lösungsorientiertes, gemeinsames Voranbringen von Ideen. „Wir haben die Notwendigkeit gesehen, dieses Thema aufzugreifen. Wir beobachten diese Zeiten der großen Veränderungen und erinnern an das Potenzial von kreativen Netzwerken. Wir beziehen Position für das, was uns als Stärke vereint, stehen für ein Miteinander und plädieren gegen jede Form von Hass“, beschreiben Rangger und Witsch die Botschaft des Projektes.