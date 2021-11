US-Präsident Biden feierte 79. Geburtstag im Kreise seiner Familie

US-Präsident Joe Biden ging seinen 79. Geburtstag ruhig an.

Washington – Im Kreise seiner Familie hat US-Präsident Joe Biden am Samstag seinen 79. Geburtstag gefeiert. Biden verbrachte den Tag in seiner 170 Kilometer von Washington entfernten Heimatstadt Wilmington im US-Staat Delaware, öffentliche Feiern oder Veranstaltungen waren nicht geplant. Mehrere hochrangige Vertreter seiner Demokratischen Partei übermittelten stattdessen per Twitter ihre Geburtstagsgrüße.