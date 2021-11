WSG Tirol will die Wölfe zähmen: „Wir müssen punkten und liefern“

Dass die Schonfrist in der neuformierten Mannschaft mit vielen Liga-Debütanten vorbei ist, fasste Cheftrainer Thomas Silberberger ja in einer intensiven Trainingswoche, „in der sehr gut gearbeitet wurde“, in einen „einfachen“ Satz: „Wir müssen punkten und liefern.“

Der WAC reist nach sechs Siegen in Serie (inklusive Cup) mit breiter Brust nach Tirol: „Sie sind mit einem Super-Gesamtpaket ein Bomben-Gegner, gegen den wir alles raushauen müssen. Robin Dutt hat wieder große Ruhe in den Klub gebracht“, adelt Silberberger seinen Trainerkollegen, der mit seinen Offensivwaffen um Regisseur Michael Liendl stets auf schnelle Umschaltmomente lauert: „Da müssen wir extrem auf der Hut sein und in der Restverteidigung extrem aufpassen. Ich denke aber, dass wir ihnen ein offenes Duell auf Augenhöhe liefern können“, vertraut der WSG-Coach auf die Qualitäten in den eigenen Reihen.