ManUnited trennte sich von Trainer Solskjaer, Zidane als Nachfolger gehandelt

© John Walton via www.imago-images.de

Manchester - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich am Sonntag von Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt. Nach dem 1:4 beim abstiegsgefährdeten FC Watford, der fünften Niederlage in den jüngsten fünf Premier-League-Partien, beschloss die Club-Führung, die Zusammenarbeit mit dem 48-jährigen Norweger zu beenden.

"Ole wird bei Manchester United immer eine Legende bleiben und wir haben diese schwierige Entscheidung mit Bedauern getroffen", hieß es in einer am Sonntag veröffentlichen Stellungnahme von ManU. "Obwohl die letzten paar Wochen enttäuschend waren, sollen sie nicht seine Arbeit in den vergangenen drei Jahren für einen langfristigen Erfolg überschatten." Bis zur Bestellung eines Nachfolgers werde Co-Trainer Michael Carrick das Team coachen, hieß es.