Ein Leben für die Kapelle: Naviser Richard Muigg im Porträt

Fein säuberlich ist das Album angeordnet, in dem Richard Muigg (80) mit seiner Frau Agnes blättert. Auf der Wohnzimmerbank erinnern sie sich gemeinsam an die letzten 70 Jahre, so lange ist der Naviser nun schon bei der Musikkapelle. Als er das erste Mal mitmarschierte, war er zehn Jahre alt. „Ja, die Musik war zuerst in seinem Leben, noch vor mir“, kommentiert Ehefrau Agnes (79) das mit Augenzwinkern.