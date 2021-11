Mit Bewegung im Freien Demenz ausbremsen: Neues Projekt für Betroffene

Innsbruck – Die Diagnose Demenz stellt für Betroffene einen enormen Einschnitt in ihrem bisherigen Leben dar. Gerade in einer frühen Phase der Demenz können die Patienten noch viel tun, um den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen. Genau hier will der Verein „Abenteuer Demenz“ mit seiner neuen Initiative „JunA Moment“ ansetzen und Tiroler Demenzpatienten zu Bewegung im Freien animieren.