Flugzeugabsturz überlebt: Maschine kollidierte im Ötztal mit Materialseilbahn

Obergurgl – Hätte nicht der Crash-Sensor des Flugzeuges angeschlagen und an seine Basis nach Frankreich gefunkt, wäre das Unglück kaum bekannt geworden. Denn die Unfallstelle befindet sich weitab von Siedlungen und Skigebieten. So aber wurde eine Rettungskette in Gang gesetzt und die zwei deutschen Insassen konnten schwer verletzt im Bereich des Ramolhauses zwischen dem Gurgler und dem Venter Tal geborgen werden. Der leichter verletzte Pilot wurde mit dem Alpin 2 in das Krankenhaus Zams geflogen, der schwer verletzte zweite Mann musste vom Rettungshubschrauber Martin 8 nach Innsbruck überstellt werden. „Eigentlich fast ein Wunder, wenn man bedenkt, dass beide Insassen lebend geborgen werden konnten“, meinte auch der stellvertretende Imster Bezirkskommandant der Polizei, Gert Pfeifer.

Es war gegen Mittag, als am gestrigen Sonntag in der Zentrale in Frankreich der Sensor über Satellit einen Unfall meldete. Die französischen Behörden informierten daraufhin die Austro Control, die österreichische Flugsicherung. Bald darauf war der Polizeihubschrauber Libelle ins hinterste Ötztal unterwegs, um Nachschau zu halten. Und tatsächlich wurde man an einer steilen Bergflanke zum Ramolhaus schnell fündig. Hubert Becksteiner, Pilot des Martin 8, befand sich gerade im Anflug auf den Hangar in Hochgurgl, als der Aufruf zur Bergung kam: „Wir sind sofort durchgestartet und waren fünf Minuten später vor Ort.“ Noch im Anflug wurde der Alpin 2 als weiterer Rettungshubschrauber angefordert. Die Taubergung gestaltete sich insoferne schwierig, als sie unter dem Seil der Materialseilbahn zum Ramolhaus durchgeführt werden musste. „Die Sichtverhältnisse waren allerdings sehr gut“, so der Pilot. Dieses Seil geriet gestern auch ins Zentrum der Ermittlungen der Unfallursache. „Vermutlich kollidierte das Flugzeug mit dem Tragseil“, meinte auch der stellvertretende Bezirkskommandant Pfeifer.