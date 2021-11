Tirols Liftbetreiber frustiert, Stubaier Gletscher sperrt am Dienstag wieder auf

Der Stubaier Gletscher will Skibetrieb am Dienstag wieder aufnehmen.

Innsbruck ‒ Sinnbildlich für die große Lockdown-Verwirrung stehen die Vorgänge am Stubaier Gletscher. Nach mehrfachem Hin und Her entschied die Unternehmensführung am Montagvormittag, den Skibetrieb am Dienstag doch wieder aufzunehmen ‒ mit einem eingeschränktem Angebot. „In der derzeitigen Situation ist eine langfristige Planung sehr schwierig“, erklärt der Chef der Stubaier Gletscherbahnen Reinhard Klier. Man wolle aber den Einheimischen trotz allem eine Möglichkeit zum Skifahren bieten.