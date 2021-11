Tirols Liftbetreiber sind frustiert, Stubaier Gletscher sperrt doch zu

„Ich kann mich nur noch ärgern“, sagt Beate Rubatscher-Larcher, Geschäftsführerin des Pitztaler und Kaunertaler Gletschers . Während der Kaunertaler Gletscher fix zubleibt, wird man für den Pitztaler Gletscher die Verordnung noch einmal studieren und dann entscheiden: „Für Publikumsskilauf 2G, 3G bei Profisportlern, was ist mit Trainingsgruppen aus dem Osten mit Sputnik-Impfung und was mit Kindern?“, blickte sie auf ein Wirrwarr.

Der Stubaier Gletscher verkündete am Sonntagnachmittag, während des Lockdowns jedenfalls offenhalten zu wollen. Nach dem Studium der Verordnung hat man es sich dann kurzfristig anders überlegt: „Die verordnete Abstandsregel können wir im Skigebiet unmöglich einhalten“, erklärte Seilbahndirektor Andreas Kleinlercher Monatagfrüh gegenüber der TT. Also bleibt nun auch der Stubaier Gletscher bis 13. Dezember geschlossen.

In Obergurgl bleiben die Lifte am heutigen Montag ebenfalls stehen. „Wir werden sehen, was uns die Verordnung bringen wird“, sagt Werner Hanselitsch. Die Obergurgler schauen sich insbesondere die Möglichkeiten beim Take-away an. „Am Wollen scheitert es nicht“, sagt Hanselitsch, denn die letzten Tage Skibetrieb „waren super“.