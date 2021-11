Stubai machte Lust auf mehr: Österreichs Asse genossen den Heimweltcup

Dei Stubaierin Laura Wallner musste sich im Finale mit dem achten und letzten Platz begnügen, ist aber im zweiten Jahr nach ihrer schweren Verletzung top unterwegs. Die Paznaunerin Lara Wolf scheiterte als Zehnte knapp am Finaleinzug. Bei den Herren landete der 17-jährige Juniorenweltmeister Matej Svancer im 16er-Finale an der 14. Stelle. „Matej hat alles riskiert und wollte das Maximum herausholen. Nach einem kleinen Schnitzer bei der Rail war nicht mehr drin“, wusste Kuss, der mit Svancer ein Juwel in den Reihen hat. Die Erwartungshaltung dürfe aber nicht zu groß sein. „Nur weil er den Big Air in Chur gewonnen hat, darf man nicht bei jedem Weltcup mit einem Stockerlplatz rechnen. Seriensieger sind in unserer Sportart sehr selten.“