Prekäre Lage an Klinik, „offene“ Schule und Kultur-Lockdown: Das war „Tirol Live"

Alexandra Kofler, ärztliche Leiterin bei den Tirol Kliniken, bezeichnete am Montag im Tirol-Live-Studio der TT die Situation an den Tiroler Krankenhäusern als „sehr ernst“. Man versuche die Stufenpläne laufend anzupassen, damit möglichst viele Patienten und auch Long-Covid-Patienten behandelt werden können. „Aktuell sind wir in einem Bereich, wo es noch geht, aber wenn die Zahlen weiter so steigen, kommen wir auch in einen kritischen Bereich“, warnte Kofler. Es seien bereits OP-Säle gesperrt und es wurden auch Operationen abgesagt. Intensivplätze seien keine mehr frei, aber es gäbe noch „Kapazitäten“ für Notfälle. Innerhalb Tirols stimme man sich täglich ab.