Müllcontainer in Brand gesetzt: Polizei Lienz sucht Zeugen

Lienz – In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in der Lienzer Haspingerstraße einen Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei verhinderte zunächst mithilfe eines Handfeuerlöschers, dass die Flammen auf weitere Container übergriffen. Schließlich rückten 14 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Lienz an, sie konnten den Brand rasch löschen.