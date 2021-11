Wildschweine sprangen über Autobahn in Bayern: mehrere Unfälle, 30.000 Euro Schaden

Hof – Wildschweine in Panik haben auf der Autobahn bei Hof in Bayern mehrere Unfälle mit einem hohen Schaden verursacht. Eine Rotte sei am frühen Montagmorgen über die A9 gelaufen, dabei sei ein 100 Kilo schweres Tier mit dem Wagen eines Mannes aus Baden-Württemberg kollidiert, teilte die Polizei mit. Das Schwein starb, die Motorhaube des Autos bog sich nach oben und versperrte dem Fahrer die Sicht. Der 63-Jährige fuhr gegen eine Betonschutzwand.