Fliegerbombe in Hall erfolgreich entschärft und abtransportiert

Hall in Tirol – Der Fund einer Fliegerbombe in der Nähe eines Lebensmitteldiskonters in Hall sorgte am Montagabend für ein Großeinsatz der Polizei. Gefunden wurde das rund 250 Kilogramm schwere Kriegsrelikt im Erdreich einer Baustelle in einer Tiefe von etwa vier Metern. Die Fundstelle wurde daraufhin im Umkreis von 100 Metern abgesperrt. 180 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, auch die Supermarkt-Filiale wurde geräumt.