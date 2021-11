Fliegerbombe in Hall gefunden, 180 Personen mussten Häuser verlassen

Hall in Tirol – Nach dem Fund einer Fliegerbombe in der Nähe eines Lebensmitteldiskonters in Hall lief am Montagabend ein Großeinsatz der Polizei. Spezialkräfte wurden angefordert, um das Kriegsrelikt zu begutachten und gegebenenfalls zu entschärfen – sie sollten gegen 20 Uhr eintreffen.