Amazon-Gründer Bezos spendet Obama-Stiftung 100 Millionen US-Dollar

Washington – Die Stiftung von Ex-Präsident Barack Obama erhält nach eigenen Angaben von Multimilliardär Jeff Bezos eine Spende in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (89 Millionen Euro). Es handle sich um die bisher größte Einzelspende, die die Stiftung je erhalten habe, erklärte die Organisation am Montag. Dank der Mittel könne die Stiftung ihre Unterstützung für Führungspersönlichkeiten der nächsten Generation in den USA und der ganzen Welt ausbauen.