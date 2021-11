Zwangsurlaub mit Mehrarbeit: Treibhaus-Chef Pleifer bei Tirol Live

Innsbruck – Es ist wieder still. Mit einem nächtlichen Gartenkonzert der Akkordeonisten Otto Lechner und Arnaud Metivier hat sich das Innsbrucker Treibhaus am Sonntag in den neuerlichen Lockdown verabschiedet. Vorerst bis Mitte Dezember. Dass er dann wieder aufsperren kann, glaubt Treibhaus-Chef Norbert Pleifer nicht. „Im vergangenen Jahr hieß es: zwei Wochen ‚sanfter Lockdown‘. Daraus wurden Monate“. David Prieth, Geschäftsführer der p.m.k. und Mitglied im Vorstand der Tiroler Kulturinitiativen (TKI), pflichtet Pleifer bei.