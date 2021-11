Neues Umspannwerk in Matrei ist umstritten: Gemeinde gegen Standort

Matrei i. O. – In der Tauerngemeinde Matrei soll ein neues Umspannwerk errichtet werden. Im Bereich der bereits bestehenden Verteilung planen der Tiroler Netzbetreiber Tinetz und die Austrian Power Grid AG (APG), der überregionale Betreiber des Übertragungsnetzes in Österreich, eine Anlage zu bauen, die die Ausfallssicherheit für den Bezirk erhöhen soll. Denn bisher wird das gesamte Netz in Osttirol allein vom Umspannwerk in Debant gespeist. Die Planungen für das neue Werk in Matrei gehen bereits ins Detail, erklärt die APG. Der Baustart könnte nach dem Vorliegen aller behördlichen Genehmigungen bereits im Frühjahr 2023 erfolgen, die Inbetriebnahme des Umspannwerks dann im Herbst 2024 – wenn es nach den Projektbetreibern geht.