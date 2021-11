Kam Ausweichmanöver zu spät? Ursache für Absturz in Obergurgl ungeklärt

Obergurgl, Innsbruck – Hat das Kleinflugzeug das Förderseil der Materialbahn, die zum Ramolhaus in Obergurgl führt, berührt oder eben nicht? Diese Frage war auch gestern, einen Tag nachdem die Maschine vom Typ „Savage Cruiser“ im hintersten Ötztal abgestürzt ist, ungeklärt. Das Wrack liegt noch immer am Unglücksort auf rund 2700 Metern Höhe, geborgen werden soll es erst, wenn ein Experte die Lage begutachtet hat. Den zwei Insassen (32, 40), die am Sonntag schwer verletzt in die Krankenhäuser von Innsbruck beziehungsweise Zams gebracht wurden, geht es den Umständen entsprechend gut.