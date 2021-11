Platter lädt am Mittwoch zu Krisengipfel mit allen Parteien

Innsbruck – Innerhalb der Oppositionsparteien war das Murren in den vergangenen Tagen nicht zu überhören. Sie fühlen sich von Tirols LH Günther Platter (ÖVP) zu wenig eingebunden, schließlich hatte er im Landtag vor einer Woche einen generellen Lockdown noch dezidiert ausgeschlossen. Jetzt befindet sich Österreich mittendrin – zumindest bis 12. Dezember. Zugleich trennte sich das Land in dieser schwierigen Situation (einvernehmlich) von Landesgesundheitsdirektor Thomas Pollak. Es gibt also viel zu bereden. Montag ging Platter in die Offensive und setzte für Mittwoch einen Krisengipfel an. Er wird mit allen Landtagsfraktionen über die aktuelle Lage sprechen.