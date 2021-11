Platter lädt am Mittwoch zu Krisengipfel mit allen Parteien

Platter will Freitag mit allen Klubchefs die Lage beurteilen. © Falk

Von Peter Nindler

Innsbruck – Innerhalb der Oppositionsparteien war das Murren in den vergangenen Tagen nicht zu überhören. Sie fühlen sich von Tirols LH Günther Platter (ÖVP) zu wenig eingebunden, schließlich hatte er im Landtag vor einer Woche einen generellen Lockdown noch dezidiert ausgeschlossen. Jetzt befindet sich Österreich mittendrin – zumindest bis 12. Dezember. Zugleich trennte sich das Land in dieser schwierigen Situation (einvernehmlich) von Landesgesundheitsdirektor Thomas Pollak. Es gibt also viel zu bereden. Montag ging Platter in die Offensive und setzte für Mittwoch einen Krisengipfel an. Er wird mit allen Landtagsfraktionen über die aktuelle Lage sprechen.

In der ÖVP-internen Klubsitzung waren gestern Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP) und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz zugeschaltet. „Schallenberg bittet die Länder, die Maßnahmen mitzutragen und alles zu unternehmen, um die Impfquote weiter zu erhöhen“, sagt ÖVP-Klubchef Jakob Wolf. Zugleich gehe es darum genügend Testkapazitäten zu schaffen. Den Klubobleuterat am Mittwoch bezeichnet Wolf als wichtiges Signal an alle Parteien, „dass wir trotz inhaltlicher Differenzen jetzt alle an einem Strang ziehen“. In den nächsten Wochen werde es diese Treffen wieder regelmäßig geben.

SPÖ-Parteivorsitzender Georg Dornauer warnt indes vor einem zu laschen Lockdown. „Wenn wir uns die nächsten drei Wochen nicht alle, wirklich alle, daran halten, dann wird der Lockdown verlängert werden und es entsteht einmal mehr ein enormer Schaden für den gesamten Handel und unsere Tourismusbetriebe.“ Er appelliert auch an die Eltern, nach Möglichkeit die Kinder nicht in die Schulen zu schicken. „Wir wissen, dass die Schulen ein massiver Inzidenztreiber sind.“ Von der türkis-grünen Bundesregierung fordert Dornauer, dass sie bei der politisch akkordierten Impfpflicht rascher in die Gänge kommt. „Die Regierungsvorlage zu diesem Bundesgesetz muss noch in diesem Jahr in Begutachtung gehen.“

Anders FPÖ-Chef Markus Abwerzger: „Das Corona-Management ist in Tirol gänzlich gescheitert, vor allem die Teststrategie.“ Von Platter erwartet sich Abwerzger eine komplette Neuaufstellung. „Die politische Verantwortung liegt eindeutig bei Platter, er muss endlich reagieren.“

Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider ortet ebenfalls viele Schwachstellen. „Es benötigt endlich klare Vorgaben, die wir nicht nur bei den Schulen vermissen.“ Offen kritisiert sie Mängel bei der Impfung, bei der Kontaktnachverfolgung, die gänzlich zusammengebrochen sei, und beim Testen.