„Digitaler Euro wird Bargeld nicht ersetzen“

Die Europäische Zentralbank (EZB) will bis zum Jahr 2023 entscheiden, ob in der EU ein digitaler Euro eingeführt wird.

Wien – In der EU wird angesichts der steigenden Beliebtheit digitaler Bezahlformen intensiv über die Einführung eines digitalen Euro nachgedacht. Dieser könnte das digitale Bezahlen einfacher und sicherer machen, erklärte Peter Kerstens von der EU-Kommission bei einem Online-Pressegespräch der Zahlungsdiensteplattform P19.

Die Nachfrage der Konsumenten würde demnach auch darüber bestimmen, wie viel der Geldmenge von der EZB künftig als Münzen und Scheine oder digital in den Umlauf gebracht wird. Durch eine mögliche Einführung der Digitalwährung werde sich die Geldmenge insgesamt nämlich nicht erhöhen, um die Inflation nicht negativ zu beeinflussen.

2 Sicherheit: „Für Konsumenten wird es, wenn überhaupt, keinen großen Unterschied machen“, ob sie mit einem digitalen Euro, mit Bargeld oder der Bankomatkarte bezahlen, so Kerstens. Allerdings könnte der digitale Euro zusätzliche Sicherheitsaspekte bieten. Geld, das jetzt am Bankkonto liegt, ist juristisch gesehen „Bank-Geld“, wird also von der Bank geführt. Angesichts der strengen Regulierung sei auch dieses „zu 99,99 Prozent“ sicher, betont Kerstens. Aber der digitale Euro würde direkt von der Zentralbank herausgegeben und garantiert und es gebe daher kein mit der Bank verbundenes Risiko mehr. Gegenüber dem immer beliebteren Bezahlen mit den privat ausgegebenen Kryptowährungen werden zudem Stabilitätsaspekte ins Treffen geführt. Kryptowährungen unterliegen nämlich starken Wertschwankungen.