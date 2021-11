Kreuzfahrt mit MEIN SCHIFF 6 in den Emiraten und Besuch der Expo in Dubai

Unsere 8-tägige Kreuzfahrt beginnt im Hafen von Doha in Katar und führt Sie zunächst nach Dubai in den Vereinten Arabischen Emiraten. Hier wird die Mein Schiff 6 über Nacht im Hafen liegen und Ihnen somit noch mehr Zeit geben die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu erkunden.

Erleben Sie an Bord der Mein Schiff 6 eine Route voller Kontraste von der Metropole Dubai mit all ihren Facetten bis zum bezaubernden Sultanat Oman. Lassen Sie sich verwöhnen und erfahren Sie, was es bedeutet, Urlaub an Bord der Wohlfühlflotte zu machen!